Provinciebestuur zoekt ooggetuigen om impact Tweede Wereldoorlog op Limburg in kaart te brengen

Het provinciebestuur zoekt ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog. Ze wil zo de geschiedenis bewaren voor het nageslacht. De Tweede Wereldoorlog liet heel wat sporen na in Limburg. Soms zichtbaar, vaak verborgen. De Universiteit van Gent ontdekte een unieke reeks van 810 Duitse luchtfoto's uit 1945. 96 unieke en nooit geziene foto's tonen Limburg. Die zijn nu gedigitaliseerd en worden getoond aan alle Limburgers met de vraag wat zij zien en zich herinneren of welke littekens ze vandaag nog in het landschap kunnen zien.