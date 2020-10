Alexander De Croo: "Mijn deur staat open voor alle Limburgers."

"Ik ben de premier van alle Belgen, dus ook van alle Limburgers. Mijn deur staat altijd voor jullie open". Dat zegt premier Alexander De Croo in zijn allereerste interview aan TV Limburg als eerste minister. De Croo ontving in de Wetstraat 16 minister Meryame Kitir. Hij heeft officieel de bevoegdheid van Ontwikkelingssamenwerking aan haar overgedragen. Dat gebeurt traditioneel met de sleuteloverdracht. Alleen heeft Kitir nog geen kantoor en is ze naarstig op zoek naar huisvesting. Mogelijk trekt ze in het gebouw van Buitenlandse Zaken, maar dat staat nog niet vast.