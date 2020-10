Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja ontmoet Merkel

De Wit-Russische oppositieleider in ballingschap Svetlana Tichanovskaja heeft dinsdag in Berlijn de Duitse bondskanselier Angela Merkel ontmoet. Tijdens het 45 minuten durende gesprek benadrukte ze aan de regeringsleider dat de protesten die al wekenlang aan de gang zijn in Wit-Rusland “geen strijd tegen Rusland of Europa” zijn, maar een gevolg van de crisis in de voormalige Sovjetrepubliek zelf, zo liet de 38-jarige activiste na afloop weten.