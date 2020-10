TIPS. Disneyfilms als juweel en een nieuw beauty-walhalla

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Voor al je herfstkiekjes

Marshmallows boven de vuurkorf? Een flinke herfstwandeling met het hele gezin? Maak er gerust foto’s van. Dat kan vanaf nu met de nieuwe analoge Instax-camera van Fujifilm. Deze heeft een strakke, vierkanten vorm, is te koop in drie zachte kleuren (chalk white, glacier blue en terracotta orange) en bezorgt je vierkanten kiekjes. Even een selfie nemen: dat kan dankzij de selfiemodus. De belichting gaat automatisch. Kostprijs: 129,99 euro.

instax.be

Beauty-walhalla

Het Duitse cosmeticamerk Babor opent een nieuwe flagshipstore in ons land, in Brussel om precies te zijn. In de winkel, die is ingericht met velours, marmer en accenten in messing, kun je plaatsnemen aan de zogenoemde ‘experience table’, waar je alle producten uit het gamma mag uittesten. Of boek een plaatsje in een van de drie behandelruimtes voor een verkwikkende verzorging. Place to be: Antoine Dansaertstraat 44, Brussel.

babor-brussel.be

Disney als juweeltje

Bij Disney vieren ze dit jaar de 70e verjaardag van Assepoester en dat laat juwelenmerk Pandora niet zomaar voorbijgaan. Het slaat de handen in elkaar met het filmbedrijf en lanceert een capsulecollectie, geïnspireerd op de iconische prinses. De lijn omvat een armband, bedeltjes, oorbellen, een ketting en een ring met details die verwijzen naar de prent. Zo vind je een sieraad in de vorm van de bekende pompoenenkoets. Prijzen schommelen tussen de 39 en 119 euro.

www.pandora.net

Wapperende wimpers

Je blik is in tijden van mondmaskerplicht niet onbelangrijk. Jouw ogen in de kijker zetten? Dat kan met de Black Nano Mascara van beautymerk M2 Beauté. Het product belooft je wimpers niet alleen vlotter te doen groeien, maar wil ze ook meer body en volume geven. De voedende ingrediënten moeten dan weer de hydratatie van de haartjes ten goede komen. Verkrijgbaar in de parfumerie. Adviesprijs: 34 euro.

www.m2beaute.com