Ann Wauters: “Quota’s voor meer vrouwen in de sport zijn nodig”

“Niemand is voor quota’s, maar toch hebben we ze nodig om meer vrouwen in de sport te krijgen.” Dat zei Ann Wauters bij de lancering van een nieuw initiatief van het BOIC om meer gelijkheid te krijgen tussen mannen en vrouwen in de sport. Vrouwelijke boegbeelden als Wauters, Kim Gevaert, Tia Hellebaut, Gella Vandecaveye, Evi Vanacker, Gitte Haenen, Kimberly Buys, Eefje Willemsen en Nicky Dengrendele engageren zich als “game changers”. Hun bedoeling is om bij atleten, trainers, officials en sportbesturen meer vrouwen te krijgen.

“Quota’s zijn een hefboom die nodig zijn om meer gendergelijkwaardigheid te verkrijgen”, meent Wauters. “Het is een strijd die we willen voeren voor onze dochters, zodat gelijkheid tussen mannen en vrouwen in een volgende generatie een vanzelfsprekendheid is.”

Vandaag botsen vrouwen ook binnen de sport nog tegen onzichtbare plafonds. “Ik zou best in het bestuur willen stappen van de basketbalbond, maar hoe doe je dat? Ik zou niet eens weten wie ik moet bellen”, zegt Wauters. “En als ik dat al niet kan, dan kan ik me voorstellen dat nog veel meer vrouwen dat niet kunnen.”

Uit een enquête van het BOIC bij 214 vrouwelijke atletes, coaches, bestuurders en officials bleek dat 68 procent van mening is dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de sportieve structuren. Daarnaast vindt slechts 23 procent dat vrouwen evenveel media-aandacht krijgen als hun mannelijke tegenstanders, terwijl de media volgens diezelfde bevraging juist een zeer grote verantwoordelijkheid hebben. Ten slotte geeft 72 procent van de vrouwelijke atletes aan dat vrouwen op financieel vlak als minder beschouwd worden ten opzichte van hun mannelijke tegenhangers.”

De “game changers” nemen nu een reeks initiatieven om iets aan de ongelijkheid te veranderen. Zo komen er sportdagen voor meisjes en wordt er bij de federaties aangedrongen om meer te doen voor vrouwelijke coaches en officials. Op de website https://empoweringwomeninsports.com worden alle initiatieven gebundeld.