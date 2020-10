Regering verstrengt de maatregelen: maximaal drie nauwe contacten en cafés dicht om 23 uur

De bestaande coronamaatregelen worden verder aangescherpt. Iemand mag nog maximaal drie nauwe contacten hebben, privébijeenkomsten worden beperkt tot vier gasten, en cafés moeten om 23.00 uur dicht. De maatregelen gelden van deze vrijdag tot en met 9 november.

LIVE. Premier De Croo doet een oproep aan de jongeren: “Respecteer de maatregelen”

Dat is vanmiddag beslist op het Overlegcomité van de verschillende regeringen. ‘De verspreiding van het virus is fors aan het versnellen we moeten er alles aandoen om die versnelling zo snel mogelijk te stoppen. Dat kan alleen als we het aantal contacten beperken. Daarom gaan we enkele bestaande maatregelen verstrengen’, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) bij aanvang van de persconferentie. ‘We beseffen dat het geen gemakkelijke tijden zijn. Het duurt lang, en we zijn het beu. Maar als we de regels nu niet volgen, zal de volgende stap nog lastiger zijn. De regels zijn er niet om ons leven lastiger te maken, maar om onszelf, en de mensen die ons na aan het hart liggen, te beschermen."

Contacten

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zegt dat er maximaal nog drie personen mogen zijn die iemand "mag knuffelen", en voor wie de bestaande afstandsregels dus niet gelden. Die contacten gelden per persoon, niet per huishouden. De gekozen personen moeten een maand lang dezelfde blijven. Mensen uit éénzelfde huishouden moeten niet meegeteld worden.

Thuis mag een huishouden maximaal vier personen tegelijk uitnodigen voor bijvoorbeeld "koffie en taart", onafhankelijk van de grootte van het huishouden. Dat zijn vier personen met wie je geen lichamelijk contact hebt. Ook als je op straat mensen tegenkomt mag je maximaal met vier personen samenstaan in een "niet-georganiseerd groepje".

Cafés zijn volgens Vandenbroucke "hotspots van besmettingen". Daarom mogen aan een tafel nog maximaal vier personen samenzitten. "Je mag met grotere groepen afspreken, maar dan moet je aan andere tafels zitten". Ook voor huishoudens van meer dan vier personen is er nog een uitzondering. De cafés moeten om 23 uur dicht. Volgens de minister "zeer spijtig, maar zeer noodzakelijk". Die regels gelden ook voor bijvoorbeeld sportclubs. Voor restaurants verandert er evenwel niets.

Dat de maatregelen pas vrijdag ingaan komt volgens premier De Croo omdat bijvoorbeeld de cafés zich kunnen aanpassen aan de nieuwe regels. "Maar niemand moet wachten tot vrijdag om daar iets aan te doen".

"Vier" als nieuwe coronagetal

Voor de duidelijkheid spreekt Vandenbroucke van "één getal": vier. "Maximaal met vier personen samenstaan, samen aan een tafel. En met drie personen nauw contact: plus uzelf, is vier".

Bedrijven mogen open blijven, maar volgens Vandenbroucke is thuiswerken wel nog steeds "zoveel mogelijk" aangeraden. "Niet omdat onze bedrijven onveilige plaatsen zijn, maar we willen vermijden dat er "s morgens en "s avonds te veel mensen tegelijk van en naar het werk trekken".

"Klaplopers"

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wees erop dat er ook meer zal worden ingezet op handhaving van de regels. Hij wees erop dat dit in het openbaar vervoer moet, "maar ook in het publieke leven". "Hier en daar zijn er klaplopers die de regels met voeten treden. Het is niet eerlijk voor de goede leerlingen in de klas dat we de regels moeten verstrengen." Hij zegt daarvoor ook de burgemeesters te willen motiveren.

Premier De Croo vroeg in die context ook "elkaar te helpen om de maatregelen na te leven".

Coronacommissaris

Pedro Facon, directeur-generaal Gezondheidszorg bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, is door het Overlegcomité aangesteld als coronacommissaris, zegt De Croo. Hij noemt hem "een van de sleutelfiguren in de eerste golf". Hij heeft er volgens de premier "mee voor gezorgd dat onze ziekenhuizen niet overspoeld zijn".

De 39-jarige Facon begon zijn carrière bij het Riziv, en werd in oktober 2014 kabinetschef Gezondheidszorg bij toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). In 2017 stapte hij over naar de administratie om er directeur-generaal te worden.

In een interview met De Standaard bekritiseerde Facon het "gebrek aan commando".Nu moet hij zelf dat centrale commando belichamen. Hij wordt geassisteerd door Carole Schirvel.

