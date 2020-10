Houthalen-Helchteren -

Twee Nederlanders uit Arnhem zijn dinsdag in Hasselt tot elk acht maanden cel veroordeeld voor twee diefstallen in Houthalen-Helchteren. Op 12 november 2018 gingen ze ‘shoppen’ in de Dreamland. Daar ontvreemdden ze twee Legosets ter waarde van 57,90 euro.