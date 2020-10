Eén derde van de inwoners van Hechtel-Eksel ziet de burgemeester minstens één keer per maand. Dat maakt Jan Dalemans tot de meest zichtbare burgervader van Limburg. “Hij bestuurt tussen de mensen en niet vanuit een ivoren toren”, klinkt het op de wekelijkse markt.

Bijna had Dalemans de titel van ‘meest zichtbare burgemeester van Limburg’ aan zijn collega in Heers moeten laten. Burgemeester Henri Dumont werd immers nog net iets vaker in het Heerse straatbeeld ...