Experts waarschuwen voor mondmaskers in regen: “Je masker mag echt niet nat worden”

Daar is de herfst, daar is de regen. En dat is knap vervelend in coronatijden. Wanneer mondmaskers nat worden, beschermen ze immers veel minder goed tegen het coronavirus. De Wereldgezondheidsorganisatie en experts raden dan ook aan om een tweede mondmasker op zak te hebben wanneer u de deur uit gaat. “Of een paraplu”, zegt Erika Vlieghe.