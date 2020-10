Onderzoek geopend naar matchfixing op Roland Garros

Op 1 oktober is een onderzoek geopend naar mogelijke matchfixing op Roland Garros. Dat heeft het parket van Parijs dinsdag bevestigd.

Volgens de Duitse krant Die Welt en de Franse sportkrant L’Equipe is een wedstrijd in de eerste ronde van het dubbelspel bij de vrouwen, afgewerkt op 30 september, verdacht. Daarin speelden de Roemenen Andreea Mitu en Patricia Maria Tig tegen de Russisch-Amerikaanse tandem Yana Sizikova/Madison Brengle. Het gaat meer bepaald om het vijfde spel in de tweede set, een blanco spelletje gewonnen door het Roemeense duo na twee dubbele fouten van de 25-jarige Sizikova, 89e op de dubbelranking. Volgens L’Equipe werden in verschillende landen grote bedragen ingezet op winst van de Roemeense speelsters in dat spelletje.

Het onderzoek wordt gevoerd door de Service central des courses et des jeux (SCCJ).