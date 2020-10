Staf Coppens en gezin vertrokken naar Zweden, collega’s zwaaien hem uit

Staf Coppens is samen met zijn vrouw Monique, zoon Beau en dochter Nora met de mobilhome vertrokken richting Zweden. Dat kondigde hij zelf aan via Instagram. Het gezin jaagt hun grote droom na en verhuist naar daar om een camping te openen midden in de natuur. Zijn VTM-collega’s hebben hem uitgezwaaid met een persoonlijke boodschap.