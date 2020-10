Dit betaalbare verzorgingsmerk maakt furore op TikTok

CeraVe bestaat al vijftien jaar, zit in een basic verpakking en de producten zijn budgetvriendelijk. En het is net dit merk dat de grote favoriet is van de TikTok-generatie. Het geheim? Gen Z kijkt verder dan de verpakking en koopt op basis van de ingrediëntenlijst, zo stelt The Business of Fashion.

Het merk CeraVe, bij ons verkrijgbaar in verschillende supermarkten en drogisterijen, is een onderdeel van de L’Oréal Group en staat al jaren bekend om zijn betaalbare dermatologische geteste reinigingsmiddelen, vochtinbrengende crèmes en lotions. Nu heeft het zowaar een cultstatus bereikt bij de Gen Z; dat zijn mensen geboren tussen 1996 en 2010.

Het huidige gloriemoment is grotendeels te danken aan beautygoeroes op de sociale netwerksite TikTok. Een van hen is de Hyram Yarbro, een blogger uit Hawaï met meer dan zes miljoen volgers. Hij was aanvankelijk geen fan van het gamma… “Tot ik de ingrediënten bestudeerde, de effectiviteit kon ervaren en zag hoe betaalbaar het gamma is”, zegt de 24-jarige man in een van zijn filmpjes. Hij prees de op salicylzuur gebaseerde reiniger van het merk en verkondigde enthousiast: “Ik zal dit altijd aanbevelen!”

Bij L’Oréal zijn ze blij met de aandacht. “We hebben dit merk samen met dermatologen ontwikkeld als een therapeutische huidverzorgingslijn, die ze kunnen aanbevelen aan patiënten met aandoeningen zoals eczeem, rosacea en acne”, zegt Tom Allison, medeoprichter van CeraVe. “Jongeren leerden onze producten, geprijsd tussen de 8 en 30 euro, vroeger kennen via de huidarts. Dat is nu aan het veranderen.”

Marc Toulemonde, voorzitter van L’Oréal’s North America Active Cosmetics divisie, stelt dat sociale media cruciaal zijn om de bekendheid van huidverzorging te boosten. “We hebben gezien dat sociale media een fenomenale motor zijn geweest voor de groei van make-up. Vijf jaar geleden vroegen we ons af waarom hetzelfde fenomeen zich niet voordeed bij huidverzorging. Influencers waren op dat moment niet geïnteresseerd in de categorie, maar de nieuwe generatie wel. Het zijn er niet veel, maar ze hebben een hoog expertiseniveau en trekken echt de aandacht van jonge consumenten.”

Intussen is het enthousiasme van Yarbro beloond. Hij heeft nu een deal met L’Oréal om TikTok- en YouTube-filmpjes te maken tegen betaling.