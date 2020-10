Gouverneur Vlaams-Brabant verplicht mondmasker op aantal plaatsen

Foto: if

Vlaams-Brabants gouverneur Jan Spooren voert een uniforme verplichting in om een mondmasker te dragen op een aantal evenementen en publieke plaatsen. “Het komt nog steeds toe aan een burgemeester om in de eigen gemeente te bepalen wat drukke winkelstraten of andere drukbezochte plaatsen zijn, maar burgers hebben ook nood aan duidelijkheid en eenvormigheid”, zegt Spooren.

Sinds 1 oktober wordt het aan lokale besturen overgelaten om te bepalen waar en wanneer burgers een mondmasker moeten dragen. Omdat dit in de praktijk voor verwarrende situaties kan zorgen, en omdat het aantal besmettingen in Vlaams-Brabant blijft stijgen, heeft gouverneur Jan Spooren beslist om vanaf dinsdag een uniforme verplichting in te voeren.