Al meer dan duizend lezers hebben via onze interactieve kaart gevaarlijke fietssituaties op de Limburgse wegen ingestuurd. Zaterdag brengen we een selectie in krant.

Via hbvl.be/fietsgevaar kan u sinds vorige week zelf melden waar fietsers in Limburg op te smalle, slecht onderhouden of simpelweg onbestaande fietspaden hun leven moeten riskeren. De oproep kadert in ...