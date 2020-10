Balenciaga plaatst hotelslippers op een voetstuk

Balenciaga brengt in de nieuwe lentecollectie een ode aan hotelslippers. Het Franse luxemerk lanceert sponzen schoeisel met een hakje om ver buiten de badkamer te dragen.

In de modeshow van Balenciaga in Parijs wandelden modellen met hotelslippers over de catwalk. Niet al sloffend, welteverstaan: de herinterpretatie van Demna Gvasalia, creatief directeur bij het label, leidde tot schoenen met een zwarte zool en een fijne hak. Daardoor hebben ze de allures van pumps.

De hotelslippers zullen ook in rood te koop zijn...

Of de opgewaardeerde slippers even comfortabel zitten als de exemplaren die je vindt in menig hotelkamer, is niet geweten. Volgens Vogue zijn ze geschikt om “te dragen met de mooiste feestjurken voor die Zoom-bruiloft die je binnenkort zult bijwonen”. De prijs is voorlopig ook niet bekend, al zal het contrast met de gratis slippers vermoedelijk heel groot zijn.

En in het zwart. Sommige slippers krijgen een Balenciaga-logo mee.

Balenciaga is immers niet aan een proefstuk toe wat extravagante schoenen betreft. Het luxemerk bracht in 2018 Crocs uit met een naaldhak en een plateauzool uit. Die laatste modellen - 495 euro per paar - waren in een mum van tijd uitverkocht. In de najaarscollectie van het merk zitten ook opvallende sneakers met afzonderlijke vakjes voor de tenen.