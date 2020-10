Mode Alsof er nooit iets gebeurd is: defilé Chanel met volgepakte eerste rijen

Chanel stond zoals de traditie het voorschrijft ingepland op de laatste dag van de Parijse modeweek en ook aan het recept zelf werd weinig of niets veranderd, wat toch opvallend was in deze coronatijden. Zoals gewoonlijk werd de catwalk uitgerold in het Grand Palais en zaten de eerste rijen propvol genodigden. Creatief directeur Virginie Viard stuurde zeventig looks de catwalk op, vaak in zwart en/of wit en heel wat rozetinten, soms met een jaren tachtig vibe. Opvallend waren ook de items met neonprint en het feit dat Jill Kortleve meeliep. Het Nederlandse curvy model was tijdens de modeweek in Milaan een van de eerste zwaardere vrouwen ooit die bij Versace mocht meelopen en nu deed ze dat succesnummer nog eens over in Parijs.