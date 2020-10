Drie keer creatief met herfstbladeren

De bladeren dwarrelen van de bomen: het ideale moment om ze samen met je kinderen te gaan oprapen in het bos en er een namiddag mee te knutselen, in het gezelschap van een kom soep of warme chocolademelk. Tips voor een stukje natuurlijke kunst in huis.

Terug thuis van een deugddoende boswandeling? Dan is het belangrijk om je gesprokkelde bladeren een nachtje (of een paar) te laten drogen. Spreid ze op een hard oppervlak zoals een tafel of plank en leg er een zwaar boek op. De bladeren zullen niet opkrullen en een perfecte basis vormen om mee aan de slag te gaan. Je kunt er nog haarlak over verstuiven zodat ze zéker in de juiste vorm blijven.

Foto: vwh

Bladmobiel

Tijd: 25 minuten

Nodig

keukentouw

twijgje

plakband of nietjesmachine

herfstbladeren

Zo maak je het

Bevestig touw aan het twijgje om het straks op te hangen. Laat vier strengen touw naar beneden dwarrelen. Hier komen straks de blaadjes aan.

Plak de bladeren nu vast aan de slierten touw. vastnieten kan ook.

Let bij het maken van de mobiel op het gebruik van de bladeren: wissel de soort af en speel ook met kleurschakeringen om de herfstige sfeer helemaal over te doen komen.

Hang op een plaats naar keuze op. Bij voorkeur uit de wind, want deze mobiel is aan de fragiele kant.

Foto: vwh

Herfstkroon

Tijd: 15 minuten

Nodig

stuk karton of stevig papier

stevig plakband, nietjesmachine of lijm

herfstbladeren

een herfstprins(es)

Zo maak je het

Knip een smalle strook uit een vel karton (denk aan een doos). Ook stevig papier kan dienen als basis voor de kroon.

Rol de band langs het hoofd van de herfstprins(es) - lees: je kind en plak, lijm of niet dicht op de juiste plek.

Het versieren kan beginnen: selecteer een variatie aan bladeren die deel gaan uitmaken van de kroon. Bevestig op een manier naar keuze bladeren aan de voor- en achterkant van het karton.

Bewaar grote, rechte bladeren om de kartonnen band te verdoezelen.

Fixeer eventueel met een laagje haarlak.

Kroon de herfstprins(es) des huizes.

Foto: vwh

Tafereel met bosdieren

Tijd: 20 minuten

Nodig

een vel effen karton of (gekleurd) papier

herfstbladeren in verschillende vormen en kleuren, stokjes, notenschelpen, vliegertjes (vruchten)...

hobbylijm

Zo maak je het

Een leuke tip voor de allerkleinsten: bosdieren tot leven laten komen met zelf verzamelde bladeren op een stuk papier of karton. Van een vogeltje tot een slak op de bodem, een vos op de loer en een verdwaalde libelle: laat jullie creativiteit de vrije loop.

Daag jezelf uit om geen ogen of pootjes te tekenen, gebruik daarvoor steeltjes.

Ook stokjes, eikelhoedjes en notenschelpen bewijzen hun dienst.

Tevreden met het resultaat? Kleef de dieren vast en etaleer het werkje.

Foto: vwh

Tip: wil je een educatief luik aan je knutselsessie voorzien? Download de gratis app Plantnet. Als je een foto maakt van een bepaald blad, krijg je meteen de Vlaamse (en Latijnse) naam erbij. Leuk om je kennis en die van je kind te verruimen. Maak er eventueel een spelletje raden van.