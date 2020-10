Tsjechische veroordeeld voor mensenhandel en aanzetten tot prostitutie in Hasselt

Hasselt -

Een 27-jarige vrouw uit Tsjechië is dinsdag in Hasselt veroordeeld tot 15 maanden cel met uitstel voor mensenhandel. In appartementen op de Genkersteenweg en in de Heilig Hartwijk in Hasselt zette ze landgenotes aan tot prostitutie. Een vermogensvoordeel van 60.000 euro is verbeurd verklaard.