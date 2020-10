Geraint Thomas verlaat Giro met bekkenbreuk: “Ik heb alles gedaan wat ik kon”

Het rampjaar voor Ineos is compleet: topfavoriet Geraint Thomas stapt uit de Giro na zijn crash in de derde rit . Thomas was favoriet voor de eindwinst, maar viel maandag in de neutrale zone. Dinsdagochtend kwam aan het licht dat hij een bekkenbreuk heeft opgelopen. Daarop besloot hij uit de Ronde van Italië te stappen.