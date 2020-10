Ook al afgelastingen in 2021: Tennistoernooi in Auckland gaat niet door

Het tennistoernooi van Auckland gaat in januari 2021 niet door. Vanwege de coronapandemie hebben de organisatoren van het toernooi in Nieuw-Zeeland besloten een jaar over te slaan. De Auckland Classic gold voor tennissers als één van de belangrijkste toernooien om zich voor te bereiden op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar gaat in principe wel door.

Hoewel in Nieuw-Zeeland vrijwel geen coronabesmettingen meer voorkomen, zijn er nog steeds strenge grenscontroles en reisbeperkingen om de kans op een nieuwe uitbraak te verkleinen. “Het is triest, maar veiligheid heeft onze prioriteit”, verklaarde organisator Karl Budge. Vroeg in dit jaar won de Amerikaanse Serena Williams het toernooi bij de vrouwen. De Fransman Ugo Humbert was de winnaar bij de mannen.

Van Belgische zijde waren er eindzeges voor Dominique Monami (1998) en Yanina Wickmayer (2010) bij de vrouwen. Sabine Appelmans (1990), Monami (1999) en Wickmayer (2011 en 2012) verloren er ook finales. Bij de mannen ging Olivier Rochus (2005 en 2012) twee keer onderuit in de finale.