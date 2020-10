Wout Van Aert toont in hilarisch filmpje hoe een coronatest eraan toegaat

Wout Van Aert stoomt zich stilaan klaar voor de voorjaarsklassiekers. Bij die voorbereiding horen ook heel wat coronatests. Van Aert zit aan twaalf en was niet te beroerd om op Twitter een filmpje te delen van hoe zo een test eraan toe gaat.

Wout Van Aert deelde maandag een filmpje van een van zijn coronatests. Op 11 oktober wacht Gent-Wevelgem, een week later staat de Ronde van Vlaanderen op het menu en op 25 oktober is het de beurt aan Parijs-Roubaix. Van Aert zit dus in de laatste voorbereiding op de grote voorjaarsklassiekers en daar horen tegenwoordig veel coronatests bij.