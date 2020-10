Voorzitter Achilles Bocholt: ‘BeNe-League handbal moet doorgaan ondanks steigende coronacijfers’

“De BeNe-League handbal moet doorgaan, zolang alles veilig en coronaproof kan georganiseerd worden.” Dat is de mening van Pascal Derkoningen, voorzitter van Achilles Bocholt.

Komend weekend gaat de handbalcompetitie over de landsgrenzen heen weer van start. Volgens arts en voorzitter van Initia Hasselt Bruno Willems is dat een zeer slecht idee, nu de coronacijfers in België en Nederland fors de hoogte ingaan. Zijn collega uit Bocholt, Derkoningen, begrijpt de ongerustheid, maar vindt dat de hele boel stilleggen ook geen optie is. Dat zei hij gisteravond in TVL Sportcafé.

