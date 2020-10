Pedro Facon voorgedragen als coronacommissaris

Pedro Facon, directeur-generaal bij de FOD Volksgezondheid, wordt voorgedragen als eerste coronacommissaris. Facon krijgt de taak om het beleid in de strijd tegen corona te stroomlijnen en af te stemmen met de deelstaten.

Het Overlegcomité van de nieuwe federale regering kwam maandag een eerste keer samen en zal dat dinsdag vanaf 14 uur opnieuw doen. Pedro Facon zal er worden aangesteld als de eerste coronacommissaris van ons land.

De commissaris wordt aangesteld voor een periode van 12 maanden, maar zijn mandaat is telkens verlengbaar voor een periode van zes maanden. Hij wordt ook bijgestaan door een wetenschappelijk comité, eventueel aangevuld met buitenlandse wetenschappers, en een team van projectbeheerders.

Facon is al sinds februari 2017 directeur-generaal gezondheidszorg bij de FOD Volksgezondheid. Volgens zijn cv heeft hij ook nog een masterdiploma politieke wetenschappen (KU Leuven) en is hij gespecialiseerd in openbaar bestuur en audits. Hij was vroeger actief als onderzoeker bij het Instituut voor de Overheid (KU Leuven), als strategie- en organisatieadviseur bij het RIZIV en als kabinetschef van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Opdracht

Wat de opdracht van Facon wordt, is te lezen in het regeerakkoord van regering-De Croo. “De regering stelt voor een periode van twaalf maanden een bevoegd commissaris aan”, is te lezen in het regeerakkoord. “Die commissaris moet het gezondheidsbeleid van de federale overheid en dat van de deelstaten op elkaar afstemmen.”

Die zinsnede laat natuurlijk enige ruimte voor interpretatie. Wat wel duidelijk is: er wordt, naast beleidsmatige taken, ook op de coronacommissaris gerekend om het veelvoud aan wetenschappelijke inzichten – medische, economische en sectorspecifieke – rond het virus en deze crisis te bundelen.

Wie is Pedro Facon?

Studeerde politieke wetenschappen aan de KU Leuven en specialiseerde in overheidsmanagement en audit.

Was onderzoeker aan het Instituut voor de Overheid (KUL) en daarna adviseur strategie en organisatie bij het Riziv.

Werd in oktober 2014 kabinetschef ­Gezondheidszorg bij minister Maggie De Block (Open Vld)

Sinds februari 2017 directeur-generaal gezondheidszorg bij de Federale Overheidsdienst Volks­gezondheid.