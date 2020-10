Celstraf en één jaar rijverbod voor trucker die Nikita (16) doodreed

Gent / Ninove -

De vrachtwagenchauffeur uit Ninove die in februari 2018 de zestienjarige Nikita Everaert in Oostakker heeft doodgereden, is veroordeeld tot zes maanden cel (waarvan drie maanden voorwaardelijk) en een rijverbod van twaalf maanden. Dat heeft de politierechter van Gent dinsdag beslist. Opmerkelijk: de uitspraak was enkele uren uitgesteld, maar de ouders van het slachtoffer waren daar niet op voorhand van op de hoogte gebracht. De beklaagde was niet aanwezig.