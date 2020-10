Van Damme minstens vier weken in quarantaine: “Ik geef niet op”

Cercle-doelman Miguel Van Damme moet vanaf dinsdag minstens vier weken in quarantaine om opnieuw chemotherapie te ondergaan. Dat zei hij toen hij maandagavond te gast was in de talkshow Vandaag op Eén. Van Damme kreeg ijna twee weken geleden te horen dat er voor de vierde keer leukemie is vastgesteld bij hem en dat er geen behandelingen meer overblijven die hem kunnen redden. “Maar ik geef niet op”, zegt hij.