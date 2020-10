Gucci zal voortaan ook tweedehandskleding verkopen

Gucci heeft bekendgemaakt dat het een deal heeft afgesloten met The RealReal, een webshop die tweedehands designerkleding verkoopt. Het Italiaanse modehuis volgt daarmee in de voetsporen van onder meer Stella McCartney en Burberry.

Gucci maakte maandag bekend dat het via The RealReal tweedehandskleding zal verkopen. Het was Stella McCartney die in 2017 voor het eerst een samenwerking aanging met dat platform en in 2019 volgde ook Burberry. Dat lijkt een goede move te zijn van Gucci, want het Italiaanse label was volgens The RealReal sowieso al een van de populairste merken op de webshop.

Het initiatief zorgt er niet alleen voor dat Gucci zijn imago rond duurzaamheid kan opkrikken, het lijkt ook financieel interessant te worden. “Er blijft een sterke groei in de vraag naar tweedehandskleding van Gucci (dit jaar nog eens met negentien procent gestegen) en het is voor het derde jaar op rij het meest gevraagde herenmerk”, klinkt het in een mededeling.

Voor elk item van Gucci dat verkocht wordt, wordt bovendien geld gedoneerd aan de non-profitorganisatie One Tree Planted die zich inzet voor herbebossing. “Gucci legt hiermee de lat hoger, niet enkel voor de mode-industrie, maar voor alle bedrijven die voor meer duurzaamheid willen gaan”, zegt Julie Wainwright, CEO van The RealReal.