De 75-jarige Emiel Verhasselt uit Wijchmaal in Peer geloofde deze week zijn ogen niet toen hij in zijn tuin kwam. Een perenboom die enkele weken geleden werd verschroeid door de hitte van een brandende composthoop, staat plots weer in bloei.

Emiel Verhasselt troont ons mee naar een uithoek van zijn tuin in de Achelmansstraat. “Op 24 augustus was er brand ontstaan in onze kunststoffen compostbakken”, vertelt Verhasselt. “Het was toen heel ...