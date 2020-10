H&M werkt samen met The Vampire’s Wife aan collectie romantische jurken

H&M heeft zijn nieuwste designersamenwerking aangekondigd. Dit keer wordt het een collectie in samenwerking met The Vampire’s Wife. Dat is het populaire Britse label van Susie Cave, zelf voormalig model en de vrouw van Nick Cave.

Romantische jurken, maar dan wel met een donkere twist. Wie nog een elegante outfit zoekt voor Halloween, kan binnenkort een kijkje nemen in de nieuwe collectie die H&M op 22 oktober uitbrengt in samenwerking met The Vampire’s Wife. Normaal kosten de jurken van dat Britse label makkelijk zo’n 3.000 euro, maar bij H&M zal er natuurlijk een flink stuk van dat prijskaartje afgaan.

De collectie bestaat uit enkele maxi- en mini-jurken die gemaakt zijn van gerecycleerd polyester en nylon, maar er werd ook gedacht aan juwelen zoals halskettingen, armbanden, oorringen en ringen. Ook een deel daarvan werd uit duurzame materialen gemaakt. Als inspiratie werd vooral gekeken naar de gotische architectuur in het Engelse plaatsje Lewes, waar het hoofdkwartier van The Vampire’s Wife gevestigd is.

The Vampire’s Wife werd in 2016 opgericht door de 54-jarige Susie Cave en vernoemd naar een boek van haar man Nick Cave dat uiteindelijk nooit werd gepubliceerd. Ze was vroeger zelf model en stond onder meer voor de lens van bekende fotografen als Helmut Newton en Steven Meisel. In geen tijd werd het label opgepikt door sterren in Hollywood en het kende de voorbije vier jaar dan ook een steile opmars.