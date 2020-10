Genk -

De politie CARMA waarschuwt voor valse brieven die uit naam van gerechtsdeurwaarder OMERUS worden bedeeld. De laatste duiken ze regelmatig op in de regio. In de brief krijgt u een laatste waarschuwing om een overschrijving te betalen. Het gaat om fraude. Reageer er dus niet op. Als u toch hebt betaald, kan u best een afspraak maken met de politie om aangifte te doen.