Vrouw (43) 15 dagen zonder rijbewijs

Diest - Een vrouw van 43 jaar uit Diest is haar rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Zij werd betrapt op rijden onder invloed. De politie had haar afgeraden met de auto weg te rijden, maar ze deed het toch.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) werd dinsdagochtend rond 3.45 uur in een woning aan de Mariëndaalstraat voor assistentie opgeroepen. Een 43-jarige dame uit Diest die er op bezoek was wou vertrekken met haar wagen, maar gezien zij gedronken had, wou de bewoner haar dit verhinderen . De ploeg bemiddelde en raadde haar aan om te voet naar huis te gaan.Even later belde de vriend met de mededeling dat de dame toch met haar wagen vertrokken was . De politie kon haar onderscheppen en aan de kant zetten . Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen .