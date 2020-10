Chiro Harlekijn gaat van start in bubbels

Heers - Chiro Harlekijn uit Vechmaal trok vorige week zondag een nieuw werkjaar op gang.

“De startactiviteit zag er door corona wel iets anders uit, we hadden de rollen omgedraaid”, vertelt kersvers hoofdleidster Elodie Bosak. “De afgelopen jaren gingen onze leden doorheen de startactiviteit via spelletjes, tochten of raadsels op zoek naar hun nieuwe leiding. Dit jaar kregen ze voordien via de sociale media enkele tips en opdrachten mee die ze thuis moesten vervullen. De startactiviteit begon nu met de onthulling van de leiding en nadien volgden spelletjes in de eigen groep. Dit Chirojaar werken we ook met bubbels: de Ribbels, Speelclub, Rakwi’s en Tito’s vormen apart een bubbel en de twee oudste groepen, de Keti’s en Aspi’s, vormen samen een bubbel. Het grasveld aan onze lokalen wordt verdeeld onder de bubbels, op deze manier blijven ze zo goed mogelijk gescheiden. Door de speciale omstandigheden werkten we met online inschrijvingen, intussen zitten we al aan 130 leden. We hebben zelfs een ledenstop moeten invoeren omdat ons ledenaantal alsmaar blijft stijgen. Deze aanpak geldt voorlopig voor één Chirojaar en wordt daarna geëvalueerd.” De activiteiten van Chiro Harlekijn gaan om de twee weken op zondagnamiddag door.

FrMi