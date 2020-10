Ex van George Michael eist 16.500 euro per maand van familie overleden zanger

Kenny Goss, een ex-vriend van George Michael, eist een maandelijkse toelage van liefst 15.000 pond (zo’n 16.500 euro) van de familie van de in 2016 overleden zanger. “Ik was afhankelijk van het geld dat ik van hem kreeg.”

De intussen 62-jarige Texaan heeft een rechtszaak aangespannen tegen de nabestaanden van George Michael. De voormalige kunsthandelaar zou tot hun breuk in 2011 een “genereuze” maandelijkse bijdrage hebben gekregen van George Michael, maar stond niet vermeld in diens testament. “Hij was niet meer bij zijn zinnen toen hij dat opstelde”, aldus Goss.

Volgens Goss heeft hij zijn eigen carrière opgegeven om tijdens hun relatie (die dertien jaar duurde) voor de zanger te zorgen. Omdat hij daardoor in zijn ogen nog altijd recht heeft op een maandelijkse bijdrage van zo’n 16.500 euro per maand, onderneemt hij nu juridische stappen. “Hij heeft zijn carrière inderdaad opgegeven en kreeg een maandelijkse bijdrage waar hij afhankelijk van geworden is”, zo vertelt een anonieme bron aan The Sun.

De rechtszaak werd aanvankelijk aangespannen tegen de twee zussen (Melanie en Yioda) en de vader (Kyriacos Panayiotou) van de zanger, maar omdat Melanie afgelopen december overleed, moest Goss eerst nog wat paperassen in orde maken alvorens de zaak kon voortgaan. Dat wordt momenteel - na wat achterstand door de coronacrisis - afgehandeld.