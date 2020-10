Diensthoofd intensieve zorgen UZ Brussel: “In Brussel is het om zeep”

Ook al nemen coronapatiënten momenteel minder ziekenhuisbedden in dan tijdens de lockdown enkele maanden geleden, dat wil niet zeggen dat de situatie nu meevalt. Die boodschap gaf Elisabeth De Waele, diensthoofd intensieve zorgen van het UZ Brussel, maandag in ‘De afspraak’. “In Brussel is het al op zeep. We zullen echt iets moeten doen.”