Vans en Opening Ceremony eren René Magritte met nieuwe sneakers

De nieuwe sneakers die Vans in samenwerking met Opening Ceremony uitbrengt, zijn een ode aan de Belgische schilder René Magritte (1898-1967) geworden. Twee van zijn iconische surrealistische werken werden op de schoenen geprint.

De twee Vans-modellen Old Skool en Slip-On kregen een surrealistische make-over dankzij de samenwerking met het Amerikaanse label Opening Ceremony. Die eerste schoen werd bedrukt met het schilderij Souvenir de Voyage en de andere met Les Amants, het bekende werk uit 1928 van René Magritte. De collectie draait rond maskers, vermommingen en de realiteit die soms achter dingen schuilgaat. Een verwijzing naar de actualiteit, zo blijkt.

“René Magritte voert ons terug naar een tijd waarin we de realiteit in vraag stelden en ik heb het gevoel dat we nu opnieuw in zo’n periode leven”, zegt Humberto Leon van Opening Ceremony in een reactie. “Het is dankzij kunst dat we kritisch leren nadenken over dingen die op het eerste gezicht niet zijn wat ze lijken.”

In 2014 lanceerden Opening Ceremony en Vans al een eerste collectie in samenwerking met de Magritte Foundation. Toen ging het om vijf paartjes. De nieuwe collectie wordt op 6 oktober uitgebracht.