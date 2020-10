Woensdagavond gemeenteraad in het CC

Leopoldsburg -

De zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) zal op 7 oktober door de coronamaatregelen niet in de raadzaal plaatsvinden, maar wel in de schouwburg van het cultuurcentrum. De zitting start zoals gebruikelijk om 19.30 uur en is open voor publiek. Je moet wel gedurende de volledige zitting een mondmasker dragen.

Op de agenda onder meer de vertegenwoordiging in een reeks intergemeentelijke samenwerkingsorganen. Verder staan ook de infrastructuurwerken voor de Gersvijvers op de agenda. SB