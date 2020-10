Marc Van Ranst waarschuwt: “Binnen paar dagen opnieuw tientallen overlijdens per dag”

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land neemt toe, bij de ziekenhuisopnames en overlijdens lijkt de stijging minder fors. Moeten we ons dan wel zorgen maken? Viroloog Marc Van Ranst meent van wel. “Binnen een paar dagen sterven er opnieuw tientallen mensen per dag.”

LEES OOK. Toename van oudere coronapatiënten bij ZOL: “Uitkijken dat dit niet erger wordt”

Een Twitter-gebruiker stelde Marc Van Ranst maandag “een oprechte vraag”. “Als het aantal tests en cases enorm toenemen, maar het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens in vergelijking amper, wat is dan het probleem nog buiten twee weken uitzieken?”

De viroloog antwoordde snel. “Binnen een paar dagen liggen er opnieuw 1.000 Covid-patiënten in de ziekenhuizen. Binnen een paar dagen sterven er opnieuw tientallen mensen per dag aan Covid. Dat is het probleem.”

Binnen een paar dagen liggen er terug 1000 covid-patiënten in de ziekenhuizen. Binnen een paar dagen sterven er terug tientallen mensen per dag aan covid. Dat is het probleem. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) October 5, 2020

Dinsdagochtend raakte bekend dat er tussen 26 september en 2 oktober in ons land gemiddeld 2.309 nieuwe besmettingen werden vastgesteld. Ofwel een stijging van 48 procent in vergelijking met de week ervoor. In totaal werden al 132.203 besmettingen vastgesteld.

In die week stierven in België gemiddeld 10,3 mensen per dag, meldt gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is een stijging van 5,7 procent ten opzichte van de week ervoor. Het coronavirus eiste nu al 10.078 leven in on land.

Daarnaast worden momenteel gemiddeld 81 patiënten per dag in het ziekenhuis opgenomen, 16,6 procent meer dan de vorige periode. Op 5 oktober hadden er 195 patiënten intensieve zorgen nodig en waren er in totaal 937 bedden ingenomen door coronapatiënten, ofwel bijna de helft van de 2.000 bedden die de ziekenhuizen momenteel voorbehouden voor Covid-19. In meerdere ziekenhuizen zou de Covid-afdeling al volzet zijn. Ter vergelijking: in april, tijdens de lockdown, waren er ongeveer 6.000 bedden voor coronapatiënten.