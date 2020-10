Donald Trump heeft het Walter Reed-ziekenhuis afgelopen nacht na vier dagen mogen verlaten. De Amerikaanse president is nog niet genezen, maakte zijn persoonlijke arts bekend, maar hij mag wel terugkeren naar het Witte Huis. Trump zelf choqueerde meteen.

Het nieuws gisteravond was niet dat de Amerikaanse president het ziekenhuis mocht verlaten – het verplegend personeel had zondag al gezegd dat de kans erg groot was dat het zou gebeuren – maar wel de ...