Vechtlust en hoop (column)

Zutendaal - Marleen Sijbers schrijft een column over het leven in Zutendaal

Op Facebook lees ik dat de inwoners van Zutendaal massaal hebben gereageerd op de oproep om online azalea’s te bestellen. Gudrun laat ons weten dat er honderdveertig azalea’s in het ‘Huis van het Kind’ zijn afgehaald. Dat is een mooie verkoop in deze corona-tijden. Overduidelijk zijn wij een warme gemeenschap.

Op vijftien oktober is het de eenentwintigste Dag tegen Kanker. Die verkochte plantjes bloeien als teken van vechtlust en hoop.

Op onze keukentafel ligt het tijdschrift van Ferm. Eén van de titels bloklettert: ‘Praat over kanker’. De schrijfster Kristien Hemmerechts vertelt daarin openlijk haar verhaal. Ook zij werd getroffen door het vreselijke K-woord. Het is sindsdien haar missie om mensen te leren hoe je best (niet) reageert als iemand uit je omgeving die ziekte blijkt te hebben.

Worden we niet allemaal vroeg of laat geconfronteerd met een vechter? In onze familie of vriendenkring, niemand kan net doen alsof het hem of haar nooit raakt. In de één of andere vorm slaat Kanker toe, grijpt het ons bij ons nekvel.

Op mijn zaterdagse boodschappenronde kom ik een jeugdvriendin tegen. Ik kan niet zomaar aan haar voorbij wandelen, ook al moeten we anderhalve meter afstand houden. "Hoe is ‘t," vraag ik met enige schroom. Ik weet nooit met zekerheid of ze er echt behoefte aan heeft om haar hart te luchten.

"Bij de man van mijn dochter zijn de gezwellen weg. Eindelijk is de chemo aangeslagen", vertelt ze met duidelijke opluchting. Daarna vult ze aan: "Al die maanden van onzekerheid beginnen zwaar te wegen. Tegenwoordig begeleid ik twee huisgezinnen. Poetsen en koken doe ik bij mijn dochter én thuis. Natuurlijk probeer ik hun kinderen zo goed mogelijk op te vangen. Ik loop mezelf voorbij en kan daardoor nauwelijks slapen."

Dan maakt ze een gebaar alsof ze met een toverstok zwaait: "Maar we gaan voor de overwinning. We geloven dat mijn schoonzoon zal genezen!"

Het komt bij mij over alsof ze haar verdriet en angst niet ten volle durft te tonen. Hoe lang kan ze zich nog zo flink voordoen? Sowieso doorprik ik haar masker.

Eigenlijk zou ik haar willen verzekeren dat ze zich niet stoer en sterk in mijn aanwezigheid moet gedragen. Vooraleer ik daar de woorden voor kan vinden, vervolgt ze haar weg.

Wie voor twee leeft, heeft niet veel tijd om stil te staan. Jammer.