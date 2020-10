Kunsthandel Evens uit Pelt ontvangt Handmade in Belgium-label

Pelt - Koen Evens van de gelijknamige kunsthandel in Pelt mocht zopas van Unizo Limburg het Handmade in Belgium-label in ontvangst nemen. Een geweldige bekroning voor zijn pure vakmanschap.

Naast de verkoop van verf- en tekenmateriaal voor kunstenaars is Koen gespecialiseerd in handgemaakte omlijstingen zoals fotokaders, omlijstingen voor kunstwerken en objecten enzovoort. Dit allemaal in hout, op maat en naar wens van de klant. Deze ambacht is echt uniek geworden. Koen krijgt dan ook opdrachten uit binnen- en buitenland. Geen enkel stuk is te moeilijk voor Koen. Hij kan écht alles inlijsten wat de klant hem vraagt en levert prachtig werk af. Koen werkt alleen in zijn atelier en werkt één voor één zijn maatwerk af. Hij leerde de ambacht al van kindsaf in het atelier van zijn vader en zette na diens pensioen het werk voort.

"Een fantastisch verhaal", vindt ook Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg. "Wij overhandigen dan ook met veel trots het Handmade in Belgium-label aan Koen. Met het HIB-label wil Unizo Limburg ondernemers die originele en handgemaakte producten afleveren extra ondersteunen. "Daarom is het zogenaamde HIB-label in het leven geroepen en deze ondernemer past perfect in dit plaatje", aldus Bart Lodewyckx.