Dieren veroveren tentoonstelling Global Art in Tongeren

Tongeren - In de maand oktober loopt er bij Global Art dit jaar uitzonderlijk een expo rond het thema 'animals'. Maar ook niet-themagerelateerd werk vult deze expo prachtig aan.

In de etalage word je verwelkomt door een immense kat op doek, geflankeerd door een koperen lamp die voor extra sfeer zorgt. Monique Pauwen weet je hart te beroeren met haar dierenportretten. Voor deze expo nam de kunstenares ons mee naar de boerenbuiten met vooral schapen en katten als onderwerp. Fijngeschilderd in een zacht kleurenpalet kijken de dieren van Monique je aan vanaf hun doek en lijk je even te verdwalen in de weides. Contrastrerend zijn de werken van Valou. Valou toont eigentijdse kleurrijke fluo-flamingo's, panda's en meer.

Gestilleerd werk vind je dan weer bij Zoëv, die dieren op doek en op glas exposeert in een uniek elegant lijnenspel. Airbrush, soms aangevuld met acryl zie je bij het werk van Nancy de Vos. Het varkenshoedertje , alsook een sensuele dame gechaperonneerd door haar twee honden stelen de show in de werken van Nancy. Freddy van Daele bracht olieverfschilderijen mee, gaande van ijsberen tot een chimpansee die je aandacht vraagt.

Nog meer dieren vind je bij de naaldkunst van Martine Caudron, die aan elk werkje maandenlang bezig is om een uniek kunstwerk te creëren. Kleine olieverfschilderijen met vooral wolven in de hoofdrol vind je bij het werk van Lieve De Keyser. Samen met haar man Pierre Driesen, die beelden in steen toont, vormt Lieve een koppel vol passie voor kunst. Lieve werkt zeer verfijnd in zachte kleuren, Pierre toont ons een adelaar maar ook twee uilen in steen, gedetailleerd maar soms ook gestilleerd uitgewerkt.

Abstract werk

Naast dieren in de kunst wordt er ook abstract werk op doek en papier tentoongesteld. Antoine Zamariola brengt schilderijen in een apart kleurenpalet, waarbij er op zijn doeken een krachtig kleurrijk lijnenspel verschijnt tegen een gitzwarte achtergrond. Meer abstract en geabstraheerd werk vind je bij de grafische werken van Scribart. Ervaringen uit talloze reizen hebben hierbij voor inspiratie gezorgd. Daniel Charlot exposeert in leisteen lampenstandaards die als het ware geboetseerd zijn. Ten slotte zijn er heel wat sculpturen in steen van Bjornoart, waarbij een stukje taart je kan bekoren, maar je zal er wel je tanden op stuk bijten.

In permanentie is er tenslotte ook de glaskunst van Glassart Petrico, schilderijen van Theo en Marijke Cloes, sculpturen in composiet van Roland Menten en encaustic art van Johan Briers.

Open elke woensdagnamiddag, donderdagvoormiddag en zaterdagnamiddag. Op koopzondag wisselt de galerie haar exposities maandelijks.