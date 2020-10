Amazone Suraya wint goud en zilver

Heusden-Zolder - Suraya Hendrikx uit Heusden-Zolder heeft afgelopen weekend op het Belgisch Kampioenschap Dressuur in Lier goud en zilver gewonnen. Ze won dit jaar zilver bij de Young Riders en goud in het eindklassement van tour B. Toch wel een uitzonderlijke prestatie na haar zware val op training en na tien dagen verplichte rust.

Suraya legt uit: “Twee weken geleden ben ik zwaar ten val gekomen. Mijn paard struikelde over een hek en we gingen samen ongelukkig tegen de vlakte. Ik had gelukkig geen breuken maar wel een zware hersenschudding. Ik herinner me tot op heden totaal niets meer van het ongeval. Ik heb uiteindelijk nog twee dagen kunnen trainen voor het kampioenschap in Lier. Ik had er mijn zinnen op gezet en wou absoluut deelnemen met een mooi eindresultaat als beloning.”

Ze studeert Marketing aan Hogeschool PXL een heeft een topsportstatuut. Ze heeft het afgelopen academiejaar zonder problemen haar modeltraject afgewerkt en gecombineerd met haar sport. Het succes is echter geen toeval. “Het is het resultaat van hard werken, doorzetten, leren, investeren en vooral houden van wat je doet", besluit Suraya.