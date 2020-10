Simon Eeckhout wint zijn eerste wedstrijd in de kleuren van het Maes SQM Running Team

Hoeselt - Moeilijke tijden om een wedstrijd te organiseren. Zoveel regeltjes waaraan voldaan moeten worden. Proficiat aan de moedige organisatoren van de Ambiorixrun, die naar verluid er volledig in geslaagd zijn om hun loopevenement coronaproof te laten verlopen!

"Voor ons team stonden in Tongeren op de Ambiorix run de gebroeders Eeckhout en Chris Wouters aan de start", klinkt het bij het Maes SQM Running Team. "In het Pliniuspark vertrok Simon, de jongste van de twee, als een pijl uit de boog voor de relatief vlakke 5 kilometer. De student kiné aan de KU Leuven sloeg onmiddellijk een gaatje en tjidens de wedstrijd werd de afstand met de concurrentie alleen maar groter. Hij mocht dan ook de armen in de lucht steken terwijl hij onder de finishboog doorliep. Stijn Witters werd tweede, Mathias Kindel derde."

Op het meer uitdagende parcours van de 10 kilometer vormde zich in de beginfase een kopgroepje van drie. Bram Eeckhout moest een sterke Tommy Kinders, die de wedstrijd voor de tweede maal op rij won, en de Nederlander Guy Maas laten voorgaan. Bram werd knap derde in een sterk deelnemersveld. Teammaatje Chris Wouters finishte nog mooi als 9de in de top 10.

Foto: Facebookpagina Ambiorix run.