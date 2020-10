Manchester United haalt op de valreep Edinson Cavani nog binnen als nieuwe spits

Manchester United heeft maandagavond de komst van de Uruguayaanse international Edinson Cavani kunnen afronden. De 33-jarige spits komt transfervrij over van Paris Saint-Germain. Hij tekende een contract voor één jaar, met een optie op een extra seizoen.

Cavanis was einde contract bij PSG, wiens kleuren hij zeven jaar lang verdedigde. Voordien scoorde hij zijn doelpunten in eigen land voor Danubio (2005-2007) en in Italie voor Palermo (2007-2010) en Napels (2010-2013).

PSG hielp hij aan zes landstitels, vijf bekers, zes ligabekers en vier supercups. Met 200 doelpunten is hij de topscorer aller tijden van de Franse kampioen.