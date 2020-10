Om te anticiperen op een eventueel tekort aan leerkrachten deze winter roept de KT Scholengroep, met zeven katholieke basisscholen in het Hasseltse, nu al ouders en grootouders op om in te vallen. Niet om les te geven, maar wel om de klas “bezig te houden”.

“Ben je bereid om een of meerdere volle dag(en) in te springen om ­kinderen op te vangen in een klas?” De oproep van de KT Scholengroep aan ­ouders, grootouders en vrijwilligers wijst erop dat basisscholen ...