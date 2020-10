Groot controleweekend bij politie LRH: laagvliegers, drugs en geen mondmaskers

Hasselt - De politie LRH controleerde voorbije weekend op snelheid, drugs, alcohol, coronamaatregelen en de aanhangwagens op de technische eisen verspreid over de zone. Vrijdag werden 6.069 voertuigen op snelheid gecontroleerd. 463 bestuurders waren in overtreding. Drie moesten hun rijbewijs inleveren omdat ze 140, 133 en 125 km/uur reden in een zone 70.

In de nacht van zaterdag op zondag werden 668 voertuigen bij een alcohol- en drugscontrole naar de kant gehaald. Zeventien bestuurders hadden te veel gedronken, een persoon zat onder invloed van drugs achter het stuur. De rijbewijzen werden ingetrokken. Een van hen haalde ook snelheden van 130 km/uur en 100 per uur op respectievelijk de grote ring en Luikersteenweg. De man die zijn rijbewijs moest afgeven vertrok nadien gewoon weer met de auto waarna de politie hem weer uit het verkeer haalde en de auto voor twee weken liet takelen.

Tot slot was er een actie op ongeremde aanhangwagens aan de containerparken. Van de 148 aanhangwagens was 40 procent niet in orde.

Geen social distance en mondmaskers

Afgelopen zaterdag hield de politie LRH ook een controleactie op de horeca- en handelszaken in Hasselt. In de stationsbuurt werden twee drugsdealers betrapt. Er werd een illegaal aangetroffen en ze stelden vier pv’s voor drugsbezit op. In een horecazaak leefden ze dan weer de social distance en mondmaskerplicht niet na. Daarnaast werd ook het verbod op het gebruik van waterpijpen niet gerespecteerd. De nodige pv’s en een bestuurlijk verslag werden opgesteld.