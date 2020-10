AA Gent legt Noorse verdediger Hanche-Olsen vast tot 2023: “Snel, vinnig en wendbaar”

De Noor Andreas Hanche-Olsen (23) heeft een contract voor drie seizoenen, met optie op een extra jaar, ondertekend bij AA Gent. Dat hebben de Buffalo’s maandag aangekondigd. De centrale verdediger komt over van het Noorse Stabaek, waar hij werd opgeleid en het tot aanvoerder had geschopt.

Hanche-Olsen speelde 127 wedstrijden voor Stabaek. Hij trof daarin zeven keer raak.

“Met Andreas krijgen we er een snelle, vinnige en wendbare verdediger bij”, verklaart Sports Manager Tim Matthys. “Hij straalt leiderschap uit en is dus niet toevallig al jarenlang kapitein. Daarnaast is hij een trouwe speler. Sinds zijn jeugd speelt hij bij Stabaek. Ik ben ervan overtuigd dat hij een mooie kwaliteitsinjectie zal geven. Hij stond niet toevallig bij meerdere clubs op de radar.”