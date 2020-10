Politie Carma houdt grote controles in hele zone

Houthalen-Helchteren / Bocholt / Genk / Kinrooi -

De politie Carma controleerde zondag op meerdere plaatsen het verkeer. Ze haalden 119 auto’s uit het verkeer. Drie reden onder invloed van verdovende middelen. Voorts waren er twaalf pv’s voor het op zak hebben van gebruikershoeveelheden cannabis en kreeg een iemand een extra pv omdat hij zijn kinderen bij had en dat een ‘verontrustende opvoedingssituatie’ is. Drie truckers stonden fout geparkeerd, er was iemand met een onverzekerde en niet ingeschreven bromfiets en de agenten noteerden tot slot vijftien overtredingen waarvan het merendeel voor het niet dragen van de gordel.