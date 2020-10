Onvrede binnen MR over Bouchez blijft: “Manier van werken als maffiaclan”

Het hachje van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez lijkt gered. Het partijbureau is ervan overtuigd dat een nieuwe crisisvergadering, waarop vanavond laat alle MR-parlementairen zijn uitgenodigd, enkel zal gaan over de manier waarop de partij in de toekomst moet worden geleid. “Wat zij ook beslissen, de voorzitter zal voortaan met alle vrouwen en mannen van MR rekening moeten houden”, zegt Waals minister Jean-Luc Crucke. “Dit is het einde van het hypervoorzitterschap.”