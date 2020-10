Gemeenteraad via livestream

Bree - De gemeenteraad van vanavond gaat dan toch niet fysiek door in de Zeepziederij, zoals dat in september het geval was.

“Wegens de recente toename van coronabesmettingen zijn we genoodzaakt om de gemeenteraad en OCMW-raad opnieuw digitaal te laten doorgaan”, aldus burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). “Dit is via burgemeestersbesluit bekrachtigd.” Je kan de livestream van zowel de gemeente- als de OCMW-raad vanaf 19.30 uur live volgen via een link die je op de site van de stad bree.be vindt.