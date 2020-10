Ondanks de coronacrisis is van een faillissementsgolf in Limburg nog geen sprake. Zelfs integendeel. Een kleine 500 bedrijven of zelfstandige ondernemers moest in 2020 al de boeken sluiten. Dat zijn er 23 procent minder dan in de periode januari tot oktober 2019. Maar die rooskleurige cijfers verstoppen de waarheid. Veel bedrijven zouden het niet lang uitzingen zonder overheidssteun. Het wordt een koude winter voor economisch Limburg als de overheidssteun wegvalt.